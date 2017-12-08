В ДНР заявили, что силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 160 мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам представитель оперативного командования ДНР.
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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что за сутки со стороны силовиков было выпущено более 160 мин и снарядов. По его данным, минометы калибрами 120 и 82 миллиметра применялись на горловском и донецком направлениях — было выпущено 39 и 112 мин соответственно. Также на донецком направлении использовались танки (шесть выстрелов), на мариупольском — 120-миллиметровые минометы (семь мин).
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 811 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.