Кадырова возмутило решение Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля, написав об этом на своей странице в "ВКонтакте".

"Президент США Дональд Трамп признал центр трех мировых религий Иерусалим столицей государства Израиль. Это значит, что мусульманская Палестина теперь теряет последнюю надежду на свою автономию. Это особенно возмутительно в тот исторический момент, когда, при поддержке России, правительственной армии Сирии удалось освободить страну от игиловских террористов*, а в нашем информационно-идеологическом противостоянии с врагами Ислама наметилась безоговорочная победа. По существу это удар в спину тем, кто все эти десятилетия пытался выработать алгоритм политико-дипломатического урегулирования в этом непростом регионе", — написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, Трамп вовлекает Израильское государство в противостояние, грозящее ему новой войной.

"Как понять политику американского президента? Очень просто. Теперь исчезли последние сомнения в том, кто создал террористический плацдарм на территории Ирака и Сирии для установления своего "миропорядка". Более того, могу с уверенностью сказать, что своим, мягко говоря, неадекватным решением Трамп ввергает израильское государство в пучину кровавого противостояния, которое грозит теперь этой стране новой, более мощной и организованной интифаде. То есть широкомасштабной войне", — добавил Кадыров.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Настало время - Трамп о признании Иерусалима столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.