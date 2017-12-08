Глава ЕК заявил о готовности перейти ко второй фазе переговоров по Brexit

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что доволен соглашением с Великобританией, ЕК готова немедленно приступить ко второй фазе переговоров по Brexit.

"Я считаю, что мы достигли прорыва, в котором мы нуждались. Сегодняшний результат, это, конечно, компромисс. Это результат долгого и напряженного обсуждения", — заявил Юнкер в Брюсселе. Прямую трансляцию его выступления вел телеканал Би-Би-Си.

"ЕК и (главный переговорщик со стороны 27 остающихся в Евросоюзе стран Мишель — ред.) Барнье готовы начать работать над второй фазой переговоров незамедлительно… Я доволен честной сделкой, которою мы достигли с Соединенным Королевством", — говорится в заявлении Юнкера, распространённом ЕК.