Южная Корея призвала США к скорейшей передаче ей оперативного командования

Южнокорейские военные готовят к загрузке кассетные бомбы CBU-58B во время совместных учений Южной Кореи и США. Архивное фото

Южнокорейские военные готовят к загрузке кассетные бомбы CBU-58B во время совместных учений Южной Кореи и США. Архивное фото

ТОКИО, 8 дек — РИА Новости. Южная Корея призывает США к скорейшей передаче ей оперативного командования своими вооруженным силами на случай военных действий на Корейском полуострове, заявил в четверг южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

"Необходимо скорее создать условия для передачи оперативного командования в военное время на основе тесного корейско-американского альянса", — приводит слова президента информационное агентство Рёнхап.

На встрече с военачальниками всех родов войск Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул, что его страна сама должна нести ответственность за национальную оборону и добиваться ее укрепления.

Вооруженные силы Южной Кореи на случай войны будут находиться под командованием американцев, а передача этого командования Сеулу предполагается только в 20-е годы нынешнего столетия.

В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. США находятся формально в состоянии войны с Северной Кореей, поскольку после военного конфликта на Корейском полуострове 1950-1953 годов было подписано лишь соглашение о перемирии. Все попытки Пхеньяна добиться подписания с США договора о мире в Вашингтоне были отвергнуты.

В последнее время из-за наращивания ядерного и ракетного потенциала КНДР отношения этой страны с США достигли крайне напряженной точки со времени Корейской войны. В Сеуле опасаются, что в случае возникновения новой войны вооруженные силы Южной Кореи не смогут оказывать самостоятельного влияния на ситуацию, все будут решать американцы.