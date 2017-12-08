Юнкер заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по условиям Brexit

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в переговорах по условиям выхода Великобритании из ЕС (Brexit) был достигнут значительный прогресс, но еще предстоит много работы.

"Значительный прогресс сейчас достигается по трем условиям "развода", — заявил Юнкер в Брюсселе. Прямую трансляцию его выступления вел телеканал Би-би-си.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. Продолжающиеся с лета переговоры Лондона и Брюсселя пока не привели к прогрессу, однако британский премьер Тереза Мэй заявляет, что процесс ускорится в декабре.