Россия готова выполнять договор о РСМД только вместе с США, заявили в МИД

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия будет соблюдать все условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) до тех пор, пока их соблюдают США, готова вести с Вашингтоном профессиональный диалог, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с 30-летием подписания Договора о РСМД.

"Вновь подчеркиваем, что будем соблюдать все условия Договора о РСМД до тех пор, пока их соблюдают наши партнеры. Готовы вести с США деполитизированный, профессиональный диалог по существу накопившихся вокруг него проблем", — сообщили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что Москва "не приемлет попыток разговаривать с нами языком ультиматумов, оказывать на Россию военно-политическое и санкционное давление, о чем взахлеб рассуждают в Вашингтоне".

"Исходим из важности совместных с американской стороной усилий по поддержанию жизнеспособности Договора", — говорится в комментарии.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>