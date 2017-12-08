В Лапландии произошло землетрясение

ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в финском поселке Лумийоки (Северная Остроботния) в Лапландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Жертв и разрушений в регионе не зафиксировано.

Явление, не типичное для этого региона, чрезвычайно удивило жителей. Своими многочисленными впечатлениями они делятся в социальных сетях и средствах массовой информации.

Первые сообщения о природном явлении поступили в районе 00.30 (01.30 мск) в ночь на пятницу. Жители сообщали в пожарные службы о "дрожании зданий, шкафов, стекла, посуды и светильников".

"Земля "вздрагивала" каждые несколько секунд. Ощущения твердости почвы под ногами на улице в это время не чувствовалось", — поделился впечатлениями пожарный Северо-Восточного спасательного отряда, находящегося в городе Оулу, Марко Хоттинен, в интервью телеканалу MTV.