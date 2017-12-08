МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после разговора с венгерским коллегой Петером Сиярто.

"Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сиярто. Этнических венгров в Закарпатье не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион. Наша общая задача с Венгрией — поддержать общины", — написал Климкин в Twitter.

Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сіярто. Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання — підтримати та допомогти громадам. pic.twitter.com/ciXorD5sfq — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 декабря 2017 г.

Венгерский дипломат, в свою очередь, призвал ОБСЕ направить миссию в Закарпатскую область Украины. Как пишет "Европейская правда", Сиярто сказал об этом в четверг в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

Он заявил, что Будапешт обеспокоен ситуацией в регионе, "где проживает 150 тысяч венгров". "Там происходили антивенгерские демонстрации, <…> в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги", — добавил глава МИД.

Сиярто также указал, что Венгрия поддерживает Украину во многих сферах. "Поэтому принятие парламентом (Украины) закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарованием", — отметил глава МИД. По его словам, этот закон ущемляет права нацменьшинств, ограничивая их возможности обучения на родном языке.

Ранее Климкин говорил, что Киев готов к диалогу с Будапештом по этому закону на всех уровнях.

Согласно документу, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса они начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Осенью 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Венгерское меньшинство проживает в основном в Закарпатской области. Вице-премьер Венгрии Жолт Шьемен заявлял, что этнические венгры за рубежом, в том числе в Закарпатской области, имеют право на автономию.