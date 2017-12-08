Горбачев рассказал, как проходило подписание договора о РСМД

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, как проходило подписание договора РСМД в 1987 году, какие события этому предшествовали и что помешало им с Рональдом Рейганом тогда заключить договор о сокращении вполовину стратегических наступательных вооружений.
"Это был решающий шаг, положивший начало процессу ядерного разоружения. Основа была заложена в Рейкьявике", — заявил Горбачев в интервью РИА Новости, говоря о значении документа.
Он отметил, что тогда им удалось договориться об основных параметрах будущих договоров о ликвидации ракет средней дальности и сокращению на 50% стратегических наступательных вооружений.
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"Через три месяца я предложил вне "пакета", отдельно заключить договор о ликвидации ракет средней дальности. Потому что надо было сделать первый шаг. И мы его сделали в декабре 1987 года. И на сегодняшний день уничтожено более 80% ядерных арсеналов эпохи холодной войны", — добавил он.
Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>