Горбачев рассказал, как проходило подписание договора о РСМД

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, как проходило подписание договора РСМД в 1987 году, какие события этому предшествовали и что помешало им с Рональдом Рейганом тогда заключить договор о сокращении вполовину стратегических наступательных вооружений.

Ровно 30 лет назад, 8 декабря 1987 года, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Это был решающий шаг, положивший начало процессу ядерного разоружения. Основа была заложена в Рейкьявике", — заявил Горбачев в интервью РИА Новости, говоря о значении документа.

Он отметил, что тогда им удалось договориться об основных параметрах будущих договоров о ликвидации ракет средней дальности и сокращению на 50% стратегических наступательных вооружений.

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"Подписать это не удалось, потому что президент Рейган хотел "заодно" получить мое согласие на реализацию программы СОИ, то есть глобальной противоракетной обороны. В том числе – на испытания оружия в космосе. На это я пойти не мог. Но у нас был очень большой разговор, и я почувствовал, что президент искренне не приемлет ядерное оружие. В этом мы сошлись", — вспоминает бывший советский лидер.

"Через три месяца я предложил вне "пакета", отдельно заключить договор о ликвидации ракет средней дальности. Потому что надо было сделать первый шаг. И мы его сделали в декабре 1987 года. И на сегодняшний день уничтожено более 80% ядерных арсеналов эпохи холодной войны", — добавил он.

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