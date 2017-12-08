Трамп о решении по Иерусалиму: я исполнил свое предвыборное обещание

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дональд Трамп сравнил себя со своими предшественниками на посту президента США, отметив, что в отличие от них он исполнил свое предвыборное обещание о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"Я исполнил обещание своей предвыборной кампании — другие нет", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

I fulfilled my campaign promise — others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2017 г.

Под подписью был размещен видеоклип с нарезкой из предвыборных обещаний Дональда Трампа, а также экс-президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. Также на видео приводится сделанное в среду заявление Трампа о переносе посольства США в Иерусалим.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.