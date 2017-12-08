Горбачев призвал не делать договор о РСМД жертвой политики

Уничтожение ракет средней и меньшей дальности по договору между СССР и США. Архивное фото

Уничтожение ракет средней и меньшей дальности по договору между СССР и США. Архивное фото

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) является одной из опор стратегической стабильности, его нельзя приносить в жертву политической конъюнктуре, заявил в интервью РИА Новости первый президент СССР Михаил Горбачев.

Он напомнил, что не так давно предложил президентам России и США выступить с совместным заявлением о приверженности договору РСМД 1987 года.

"Уверен, что, получив импульс от двух президентов, военные и дипломаты смогут договориться по техническим проблемам. Главное – договор является одной из опор стратегической стабильности и его ни в коем случае нельзя приносить в жертву политической конъюнктуре", — заявил Горбачев.

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