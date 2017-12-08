Горбачев рассказал, к чему бы привел срыв договора о РСМД

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Срыв договора РСМД имел бы очень тяжелые прямые последствия в виде развертывания ракет вблизи границ России и европейских стран и косвенно ударил бы по договору о нераспространении ядерного оружия, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Срыв договора имел бы очень тяжелые последствия. И прямые – развертывание ракет вблизи границ России и европейских стран, и косвенные – для договора о нераспространении ядерного оружия", — заявил Горбачев в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о возможных последствиях срыва договора РСМД.

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