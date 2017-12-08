В Непале произошло сильное землетрясение

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в восточной части Непала, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 02.51 UTC (05.51 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров от земной поверхности. Эпицентр толчков располагался в 67 километрах к северо-востоку от городского муниципалитета Банепа.

К настоящему времени информация о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля 2015 года. На следующий день Непал потрясла серия афтершоков, а примерно через две недели страну произошло новое мощное землетрясение магнитудой 7,3. Тогда в результате двух стихийных бедствий погибли около 9 тысяч человек, пострадали более 22 тысяч человек.