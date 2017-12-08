МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Режиссер картин "Люди Икс" и "Подозрительные лица" Брайан Сингер обвиняется в сексуальном насилии в отношении 17-летнего подростка, сообщает издание New York Times со ссылкой на судебный иск.

Согласно изданию, инцидент произошел в 2003 году во время вечеринки на яхте в Сиэтле. Сингер проводил экскурсию по судну для несовершеннолетнего Сезара Санчес-Гузмана, в ходе которой запер его в спальне и подверг сексуальному насилию.

"Затем Брайан Сингер сказал Сезару, что он голливудский продюсер и может помочь ему стать актером, если он никогда не расскажет об этом инциденте", — приводит газета текст иска.

В 2014 году подобные обвинения в адрес режиссера выдвинул Майкл Иган, который в 1999 году, будучи несовершеннолетним, также подвергся домогательствам с его Сингера, сообщает издание.

Ранее Сингера уволили с поста режиссера фильма "Божественная рапсодия", посвященного британской рок-группе Queen. Его представитель утверждает, что это произошло по причине "личных проблем со здоровьем".

Сингер является режиссером оскароносной картины "Подозрительные лица", одну из главных ролей в которой сыграл еще один герой секс-скандала Кевин Спейси. Не менее 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит такого инцидента, но принес Рэппу свои извинения.