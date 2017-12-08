В Мексике предложили ввести импичмент для президента за коррупцию

МЕХИКО, 8 дек – РИА Новости. Группа сенаторов от оппозиционной Партии национального действия (ПНД) Мексики представила инициативу, согласно которой глава государства может быть подвергнут импичменту за коррупцию и иные преступления во время своего срока и в течение трех лет после его окончания.

Сейчас статья 108 конституции Мексики указывает, что в отношении главы государства может быть начато уголовное расследование лишь в случае предательства Родины либо совершения им тяжких преступлений общей юрисдикции. Процедуры импичмента как таковой в основном законе нет.

"Нужно сделать так, чтобы президент отвечал за нарушения конституции, федеральных законов и был субъектом для импичмента", – отметили инициаторы данного предложения на пресс-конференции в Мехико. При этом возможность уголовного преследования также сохраняется.

Сенатор Хуан Ромеро Хикс обратил внимание на опыт иных стран, где такая возможность не только есть, но и успешно реализована. "За гораздо меньшие по тяжести случаи уже слетели президент и вице-президент Гватемалы и президент Дилма Роуссефф в Бразилии", — напомнил парламентарий. В итоге сенаторы от ПНД внесли на рассмотрение сената соответствующие изменения в три статьи конституции.