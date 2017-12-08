В Приднестровье прокомментировали решение Путина участвовать в выборах

ТИРАСПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в выборах главы государства в 2018 году отвечает в том числе интересам народа Приднестровья, заявил РИА Новости политолог, депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.
"Согласие президента России Владимира Путина баллотироваться на пост президента России полностью отвечает не только интересам самого российского народа, но и интересам народа Приднестровской Молдавской Республики", — сказал Сафонов.
По его мнению, во-первых, Путин олицетворяет патриотическое начало в российской политике, борьбу за независимость страны от Запада. А раз так, то Россия сможет защитить не только себя, но и своих союзников, к которым относится и Приднестровье. Во-вторых, заявил Сафонов, в ПМР сохранятся российские войска, поскольку при Путине Россия никогда их не выведет из Приднестровья. В-третьих, Россия сохранится как ядро евразийской интеграции, на которую держит курс и Приднестровье. В-четвертых, по словам собеседника агентства, сохранится и поддержка Россией Приднестровья в экономике, социальной сфере, политике и дипломатии.
"Если либералы продолжат и после выборов-2018 свободно действовать в России, над страной всегда будет висеть дамокловым мечом опасность перестройки и очередного расчленения", — подчеркнул Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Кишиневу территорией.