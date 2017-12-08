В Приднестровье прокомментировали решение Путина участвовать в выборах

ТИРАСПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в выборах главы государства в 2018 году отвечает в том числе интересам народа Приднестровья, заявил РИА Новости политолог, депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

Путин 6 декабря в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил о намерении баллотироваться в президенты. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

"Согласие президента России Владимира Путина баллотироваться на пост президента России полностью отвечает не только интересам самого российского народа, но и интересам народа Приднестровской Молдавской Республики", — сказал Сафонов.

По его мнению, во-первых, Путин олицетворяет патриотическое начало в российской политике, борьбу за независимость страны от Запада. А раз так, то Россия сможет защитить не только себя, но и своих союзников, к которым относится и Приднестровье. Во-вторых, заявил Сафонов, в ПМР сохранятся российские войска, поскольку при Путине Россия никогда их не выведет из Приднестровья. В-третьих, Россия сохранится как ядро евразийской интеграции, на которую держит курс и Приднестровье. В-четвертых, по словам собеседника агентства, сохранится и поддержка Россией Приднестровья в экономике, социальной сфере, политике и дипломатии.

"Правда, нужно четко осознавать, что, если Россия желает укрепить свою независимость, нужно полностью разгромить в стране прозападный либерализм, причем разгромить с такой же беспощадностью, как был разгромлен фашизм", — отметил собеседник агентства. Он убежден, что прозападные либералы – это "пятая колонна" США и Евросоюза.

"Если либералы продолжат и после выборов-2018 свободно действовать в России, над страной всегда будет висеть дамокловым мечом опасность перестройки и очередного расчленения", — подчеркнул Сафонов.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Кишиневу территорией.