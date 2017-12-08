Лагард поддержала инициативу Порошенко по антикоррупционному суду

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард поддержала инициативу президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего ускорить создание антикоррупционного суда.

Ранее Порошенко заявил, что в середине декабря подаст в парламент свой закон о создании в стране Высшего антикоррупционного суда, если депутаты сами не займутся этим вопросом.

В заявлении главы МВФ говорится, что она и Порошенко в четверг обсудили усилия Украины по борьбе с коррупцией в ходе конструктивной и открытой дискуссии. "Я поддержала план президента по передаче законопроекта в парламент в ближайшие дни… Важно, чтобы все члены парламента поддержали инициативу и утвердили ее в качестве первоочередного вопроса", — отметила глава МВФ.

Накануне Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов на Украине и призвала власти обеспечить независимость антикоррупционных структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде.

Конфликт ранее возник между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и СБУ и Генпрокуратурой с другой стороны из-за срыва операции НАБУ. После срыва операции стороны постоянно критикуют друг друга.