СМИ сообщили о конфискации в Таиланде 50 тысяч контрабандных сим-карт

БАНГКОК, 8 дек – РИА Новости. Таиландские таможенники и военные конфисковали на границе с Камбоджей 50 тысяч сим-карт, зарегистрированных у таиландских операторов мобильной связи, которые неизвестные лица пытались ввезти контрабандой из Камбоджи, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.

Три большие сумки, полные сим-карт в индивидуальной пластиковой упаковке, перевозил на тележке через границу на контрольно-пропускном пункте Пойпет – Араньяпратхет один из грузчиков, работающих на этом КПП. На пограничных переходах грузчиков с тележками всегда нанимают путешественники с большим количеством багажа. Один "рейс" такой тележки стоит 50 таиландских бат (около 1,5 долларов). Когда на тележках перевозится товар на продажу в рамках договоренностей о пограничной торговле, владелец товара обычно передает грузчику документы на товар для показа таможенникам. В случае с сумками, в которых были найдены сим-карты, никаких документов на них у грузчика не было, говорится в сообщении.

Мужчина рассказал полиции, что его наняли для перевозки трех сумок с камбоджийской стороны на таиландскую за обычную сумму. После допроса грузчик, ничего не знавший о содержимом сумок, был освобожден. Владелец задержанного груза на таиландской стороне границы не появился, сообщает издание.

Полиция подозревает, что сим-карты должны были быть использованы в мошеннических схемах, в которых преступники под видом полицейских и других представителей власти вымогают деньги у своих жертв по телефону, или для организации массовых кампаний поддержки коммерческих товаров в интернете. В настоящее время следствие выясняет, при каких обстоятельствах и в каких целях 50 тысяч контрабандных сим-карты, находившихся в Камбодже, были зарегистрированы на двух таиландских операторов мобильной связи и провайдеров интернета: DTac и True, сообщает газета.