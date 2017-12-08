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"Хороший диалог": Лавров и Тиллерсон встретились в Вене

05:4208.12.2017
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© AFP 2017 / APA/Hans Punz Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / APA/Hans Punz

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на "полях" заседания СМИД ОБСЕ в Вене.

Дипломаты обсудили украинский кризис, ситуацию вокруг Северной Кореи, конфликт в Сирии и некоторые другие актуальные вопросы мировой повестки дня.

Проблема КНДР

Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В КНДР заявили о неизбежности военного конфликта
В ходе разговора с американским коллегой Сергей Лавров указал на недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут военные приготовления США в районе Корейского полуострова.

Российский и американский дипломаты также сошлись во мнении, что северокорейским властям необходимо придерживаться резолюций ООН. Лавров также призвал американскую сторону отказаться от агрессивной риторики и возобновить "ответственную работу, направленную на решение ядерной проблемы Корейского полуострова исключительно дипломатическими методами".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Противоречия по Украине

Обсуждая украинский кризис, российский дипломат указал на необходимость неукоснительного выполнения минских договоренностей Киевом.

Лавров также заявил о безальтернативности Минских договорённостей. Глава МИД России также заявил, что Москву беспокоят попытки поставить "с ног на голову" российскую инициативу по миротворцам ООН в Донбассе. По его словам, российская инициатива "на 100% вписывается в дух и букву минских договоренностей".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017
© REUTERS / Leonhard Foeger
Лавров и Климкин обсудили обмен пленными в Донбассе
Лавров также добавил, что у России и США есть немало противоречий по Украине.

Американский дипломат, в свою очередь, отметил, что необходимо урегулировать украинский вопрос для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Важно, чтобы отношения России и США были лучше. Важно, чтобы страны… имели более позитивные отношения. Но мешает вопрос Украины", — сказал Тиллерсон журналистам "на полях" СМИД ОБСЕ в Вене.

Глава Госдепа также отметил, что антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока Россия не передаст Крым украинской стороне.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

"Хороший диалог"

По итогам встречи руководитель американского Госдепа назвал разговор с главой российского МИД "хорошим диалогом".

Кричите громче: Лавров пошутил над журналисткой из США
© Ruptly
"Кричите громче": Лавров пошутил над журналисткой из США
Тиллерсона спросили, удалось ли ему добиться прогресса на встрече с российским коллегой и получил ли он от него какие-либо обязательства. Речь шла о теме миротворцев ООН на Украине.

"Я не буду вдаваться в детали того, что мы получили. Если мы можем что-то получить, значит, это и получили. Мы получили хороший диалог, получили сотрудничество", — сказал он.

Тиллерсон отметил, что вопрос пока не решен. По словам госсекретаря, "невозможно решить его за одну встречу".

Сирийский вопрос

В российском МИД рассказали, как прошло обсуждение сирийского вопроса между главой ведомства Сергеем Лавровым и его американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

Межсирийские переговоры в Женеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini / Pool
Оппозиция Сирии приветствует призыв России к прямым переговорам с Дамаском

Как сообщили в министерстве, Лавров на встрече с Тиллеросном обсудил дальнейшие действия по преодолению конфликта в Сирии с помощью переговорного процесса.

"Обсуждались дальнейшие шаги по преодолению гражданского конфликта в Сирии через налаживание устойчивого переговорного процесса с участием всех сирийских политических сил, в том числе в рамках "Женевского процесса" и в формате предстоящего в Сочи Конгресса национального диалога, при одновременном завершении разгрома международных террористических группировок", — сообщили в МИД.

Российский министр иностранных дел подчеркнул, что только сами жители Сирии имеют право решать, каким должно быть их будущее. Также он призвал строго соблюдать территориальную целостность и суверенитет Арабской республики.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лавров заявил о противоречиях России и США по Украине и Сирии

Кроме того, Лавров рассказал госсекретарю США о ходе подготовки к конгрессу сирийского национального диалога, в рамках которого примут участие представители оппозиции, сирийских племен. Россия, в свою очередь, предпримет усилия для помощи в конституционной реформе.

Помимо этого, как сообщили в российском МИД, обе стороны приветствовали возобновление женевских переговоров и сошлись во мнении, что участие в них правительства Сирии и оппозиции должно осуществиться без предварительных условий.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Перенос посольства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил госсекретаря США Рекса Тиллерсона дать объяснение о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Израильский министр призвал Россию перенести посольство в Иерусалим

Кроме того, Лавров обратил внимание американского коллеги на опасения, которые высказывали арабские, а также в целом мусульманские страны, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, из-за того, что это решение может подорвать процесс урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

"Условились продолжать контакты по линии наших экспертов, чтобы лучше понять и американский подход, там есть еще аспекты для прояснения, и лучше понять, как нам дальше работать в "квартете" международных посредников", — сообщили в МИД.

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