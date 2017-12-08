"Опасный для страны": на Украине приняли госбюджет на 2018 год

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла седьмого декабря государственный бюджет на предстоящий год с дефицитом 2,4% ВВП, ростом экономики в 3% и инфляцией на уровне 8,1%.

Социальная сфера

Для принятия госбюджета требовалось минимум 226 голосов депутатов. В итоге за решение проголосовали 273 народных избранников. Бюджет рассчитан исходя из курса 30,1 гривны за доллар.

В соответствии с документом, ожидается повышение минимальной заработной платы на Украине на 16 процентов — с 3,2 тысячи гривен (120 доллара по текущему курсу) до 3,723 тысячи гривен (139 доллара).

Ранее украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что поступления в госбюджет позволят повысить минимальную зарплату населения на 28 процентов или до 4,1 тысячи гривен (152 доллара).

Оборона и безопасность

Кроме того, принятый бюджет предполагает незначительное повышение прожиточного минимума на одного человека. В начале года эта сумма составит 1,7 тысячи гривен (почти 64 долларов), с 1 июля — 1,777 тысячи гривен (почти 67 долларов), с 1 декабря — 1,853 тысячи гривен (почти 70 долларов).

Новый бюджет также предполагает повышение расходов на обороны. В частности, Минобороны Украины получит в виде финансирования около 83,3 миллиарда гривен (3,1 миллиарда долларов), что на 21% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что 16,3 миллиарда гривен (почти 613 миллионов долларов) их этих средств будут направлены на закупку, модернизацию и ремонт вооружений, военной техники, средств и оборудования.

В соответствии с документом, в целом расходы на обороны и безопасность заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов).

МВФ поможет

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепе сообщили о готовности США выделить украинским властям 47 миллионов долларов для приобретения вооружений из Соединенных Штатов. Отмечалось, что в Белом доме предлагали такое решение для "сдерживания агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов". Кроме того, оборонный бюджет США на 2018 год также предполагал выделение Киеву 350 миллионов долларов в качестве военной помощи.

Ранее миссия МВФ завершила свою работу в Киеве, однако специалисты продолжили обсуждение с украинскими властями госбюджета для обеспечения его дефицита в 2,5 процента ВВП.

Нацбанк Украины ожидает, что МВФ выделит очередной транш в первом квартале 2018 года. Киев рассчитывает на 1,9 млрд долларов. Однако возможные сроки поступления данных средств пока неизвестны, так как все зависит от проведения украинскими властями определенных реформ.

"Бюджет полицейского государства"

Некоторые оппозиционные фракции открыто раскритиковали документ с государственным бюджетом на 2018 год. По их мнению, решение по принятию такого бюджета является "опасным для страны".

Так, в частности, народные избранники от "Оппозиционного блока" считают, что проект бюджета на 2018 год — "это бюджет полицейского государства с бедным населением".