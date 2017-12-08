В Японии приняли решение о дне ухода на покой императора

ТОКИО, 8 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии на заседании в пятницу решило, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника – 1 мая 2019 года.

Решение об этом было принято на заседании комиссии по вопросам императорской семьи, которое было созвано впервые за последние 25 лет. После того, как кабинет министром принял аналогичное решение, запускается законодательная процедура введения в действие "особого закона", который регулирует беспрецедентную в новейшей истории Японии передачу трона наследнику при жизни императора.

В августе прошлого года император Акихито в своем специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. Но Закон об императорском доме и Конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора.

Более 10 месяцев лучшие эксперты в области права, истории, культуры, протокола императорского дома решали насколько возможно такое отступление от правил. В результате в июне этого года парламент принял "особый закон", который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона. Однако в законе не был указан срок этой передачи. Решение об этом и приняла комиссия по делам императорской семьи 1 декабря. День вступления в силу закона и является днем ухода на покой императора Акихито.