В Японии приняли решение о дне ухода на покой императора

ТОКИО, 8 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии на заседании в пятницу решило, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника – 1 мая 2019 года.
В августе прошлого года император Акихито в своем специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. Но Закон об императорском доме и Конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора.
Более 10 месяцев лучшие эксперты в области права, истории, культуры, протокола императорского дома решали насколько возможно такое отступление от правил. В результате в июне этого года парламент принял "особый закон", который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона. Однако в законе не был указан срок этой передачи. Решение об этом и приняла комиссия по делам императорской семьи 1 декабря. День вступления в силу закона и является днем ухода на покой императора Акихито.