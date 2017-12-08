СМИ: жителей Калифорнии предупредили о бушующих в штате пожарах

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Управление по чрезвычайным ситуациям штата Калифорния направило предупреждения о пожарах 12 миллионам жителей, сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, власти отправили текстовые сообщения об опасности пожаров жителям семи округов на юге штата. Как сообщается, заместитель главы управления Келли Хьюстон подчеркнула, что предпочитает, чтобы их критиковали за слишком частые предупреждения, чем за их отсутствие.

Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Вентура. Электроснабжающая компания Southern California Edison заявила, что без света в регионе остались более 260 тысяч потребителей: 180 тысяч в округе Вентура и 83 тысячи в округе Санта-Барбара. Пожары также бушуют в Лос-Анджелесе, где пламя охватило около 13 тысячи акров (5,2 тысячи гектаров) и разрушило более 30 строений, Санта-Кларите и Сан-Бернардино.

Самый крупный очаг возгорания находится в округе Вентура, здесь, по состоянию на четверг, горят по меньшей мере 90 тысяч акров (36,4 тысячи гектаров), уничтожены 150 строений. В тушении пламени задействовано более 1,8 тысячи пожарных, пока огонь удалось сдержать только на 5%, сообщила пожарная служба штата.