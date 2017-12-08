СМИ: жителей Калифорнии предупредили о бушующих в штате пожарах

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Управление по чрезвычайным ситуациям штата Калифорния направило предупреждения о пожарах 12 миллионам жителей, сообщает телеканал CBS.
Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Вентура. Электроснабжающая компания Southern California Edison заявила, что без света в регионе остались более 260 тысяч потребителей: 180 тысяч в округе Вентура и 83 тысячи в округе Санта-Барбара. Пожары также бушуют в Лос-Анджелесе, где пламя охватило около 13 тысячи акров (5,2 тысячи гектаров) и разрушило более 30 строений, Санта-Кларите и Сан-Бернардино.
Самый крупный очаг возгорания находится в округе Вентура, здесь, по состоянию на четверг, горят по меньшей мере 90 тысяч акров (36,4 тысячи гектаров), уничтожены 150 строений. В тушении пламени задействовано более 1,8 тысячи пожарных, пока огонь удалось сдержать только на 5%, сообщила пожарная служба штата.