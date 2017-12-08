Генсек ОДКБ посетил встречу глав МИД стран-членов ОБСЕ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров принял участие во встрече глав МИД стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая прошла в Вене, сообщила пресс-служба ОДКБ.

"Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров… принял участие в сессиях Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ и выступил на неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, проходившей в форме рабочего ланча. Впервые генсекретарю ОДКБ была предоставлена министерская трибуна ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хачатуров дал оценку глобальным угрозам безопасности и стабильности в Европе, проинформировал глав делегаций о многоплановой деятельности ОДКБ по противодействию современным вызовам на континенте. Генсек организации подчеркнул готовность ОДКБ к дальнейшему усилению взаимодействия с партнерскими международными организациями, в первую очередь, ООН и ОБСЕ.

Добавляется, что Хачатуров посетил ужин, данный ОБСЕ 7 декабря для министров иностранных дел и глав делегаций международных организаций.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.