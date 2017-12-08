В США оправдали руководившим "российским" расследованием конгрессмена

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Комитет по этике палаты представителей конгресса США оправдал главу комитета по разведке палаты представителей Дэвина Нунеса, который подозревался в разглашении секретной информации и в связи с этим отказался руководить расследованием якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году

В начале апреля конгрессмен оказался под огнем критики коллег, которые обвинили его в нарушении этических норм, поскольку Нунес ознакомил президента Дональда Трампа с материалами расследования о прослушке его кампании прежде, чем рассказать о них членам конгресса. После этого Нунес заявил, что в связи с разбирательством вокруг его действий он берет временный самоотвод в "российском" расследовании.

"Основываясь на заключении экспертов, посчитавших, что информация, раскрытая конгрессменом Нунесом, не была засекречена, комитет не будет предпринимать дальнейших действий и закрывает дело", — говорится в заявлении.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.