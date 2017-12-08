В США конгрессмен подал в отставку из-за обвинений в неподобающем поведении

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Член палаты представителей от штата Аризона, республиканец Трент Фрэнкс подал в отставку на фоне обвинений в непристойном поведении и сексуальных домогательствах.

Комитет палаты представителей по этике начал расследование этого вопроса.

Конгрессмен опубликовал довольно откровенное заявление, в котором рассказал, что он и его жена долго боролись с бесплодием, и он обсуждал вопрос суррогатного материнства с членами конгресса. "Недавно я узнал, что комитет по этике рассматривает запрос о моем обсуждении суррогатного материнства с двумя женщинами-подчиненными, что заставило их почувствовать себя некомфортно. Я глубоко сожалею, что мое обсуждение этого вопроса и процесса на рабочем месте вызвало дискомфорт", — сказал Фрэнкс.

Сам конгрессмен опроверг в заявлении обвинения в сексуальных домогательствах.

Фрэнкс является конгрессменом с 2003 года.

Ранее старейший по сроку службы конгрессмен США Джон Коньерс ушел в отставку на фоне обвинений в домогательствах. Он заявил, что уходит на пенсию, объяснив отставку состоянием здоровья, и попросил избирателей проголосовать на выборах 2018 года за его сына — Джона Коньерса-младшего.

Ряд женщин обвинили Коньерса в домогательствах. Также выяснилось, что Коньерс заплатил одной из обвинявших его женщин 27 тысяч долларов за внесудебное урегулирование претензий. Обвинения касались, в частности, и недавнего периода — 2015-2016 годов.

Демократ Коньерс, которому 88 лет, был впервые избран в палату представителей конгресса США в 1964 году.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.