В Белом доме выразили уверенность, что США избегут "закрытия" правительства

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Директор по вопросам законодательства американской администрации Марк Шорт уверен, что американскому руководству удастся избежать "закрытия" правительственных учреждений и принять временный бюджет, сообщает агентство Рейтер.

"Я надеюсь, что… мы найдем путь согласовать бюджетный потолок… Мы сделаем все возможное, чтобы правительство работало и получало финансирование. Это наш приоритет", — приводит агентство слова Шорта.

Он также подчеркнул стремление увеличить необоронные расходы. "Мы на протяжении определенного времени стремились увеличить необоронные расходы", — сказал Шорт.

В США правительственные учреждения не могут работать, пока конгресс не одобрит федеральный бюджет. В настоящее время конгресс обсуждает очередной временный бюджет сроком до конца декабря, но меньшинство в лице Демократической партии выступает против ряда мер, направленных на ужесточение иммиграционного законодательства и правоприменения. Крайний срок для принятия временного бюджета — полночь на субботу, 9 декабря.

Последнее "закрытие" федерального правительства случилось осенью 2013 года из-за разногласий президента-демократа Барака Обамы и республиканцев в конгрессе. Тот бюджетный кризис продолжался 17 дней и вызвал существенное падение популярности обеих партий среди избирателей.