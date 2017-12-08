МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Взаимные претензии о несоблюдении договора РСМД появились на фоне общего состояния российско-американских отношений, при наличии политической воли возникшие проблемы контроля можно решить, уверен первый президент СССР Михаил Горбачев.
"Со стороны, не имея всей информации, мне трудно разобраться в этих обвинениях. Думаю, все дело в общем состоянии отношений между Россией и США", — сказал Горбачев в интервью РИА Новости.
"При наличии доброй воли возникшие проблемы контроля, я уверен, можно решить. Ясно, что у этой проблемы есть не только техническая, но и, прежде всего, политическая сторона. И именно политика должна сейчас сказать свое слово", — уверен он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск