МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Взаимные претензии о несоблюдении договора РСМД появились на фоне общего состояния российско-американских отношений, при наличии политической воли возникшие проблемы контроля можно решить, уверен первый президент СССР Михаил Горбачев.

Тридцать лет назад, 8 декабря 1987 года он и президент США Рональд Рейган подписали бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В последнее время с обеих сторон постоянно звучат взаимные обвинения в нарушении договора; причины сложившейся вокруг РСМД ситуации, по мнению бывшего советского лидера, нужно искать в нынешнем состоянии отношений.

"Со стороны, не имея всей информации, мне трудно разобраться в этих обвинениях. Думаю, все дело в общем состоянии отношений между Россией и США", — сказал Горбачев в интервью РИА Новости.

"При наличии доброй воли возникшие проблемы контроля, я уверен, можно решить. Ясно, что у этой проблемы есть не только техническая, но и, прежде всего, политическая сторона. И именно политика должна сейчас сказать свое слово", — уверен он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск