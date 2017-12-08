Назван главный цвет 2018 года

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Исследовательский центр Pantone назвал главный цвет предстоящего года. Им стал фиолетовый оттенок Ultra Violet.

В компании отмечают, что оттенок 18-3838, символизирующий оригинальность, способен вдохновлять на творческие поиски.

Pantone® revela a Cor Do Ano 2018: PANTONE® 18-3838 Ultra Violet

Criativa, imaginativa, Ultra Violet ilumina o caminho do que ainda está por vir. pic.twitter.com/wpZTAMrUsb — PANTONE BRASIL (@pantoneBR) 7 декабря 2017 г.

Pantone определяет главный цвет предстоящих 12 месяцев с 2000 года. Зелено-желтый оттенок Greenery был признан цветом текущего года по версии компании.