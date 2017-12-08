Галушка: Минвостокразвития готово помочь диалогу КНДР и Южной Кореи

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Минвостокразвития готово предоставить все возможности для установления диалога Южной Кореи и КНДР и налаживания их экономического сотрудничества с российским Дальним Востоком, включая формат Восточного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"У трехстороннего сотрудничества Россия — Южная Корея – КНДР на Дальнем Востоке большие перспективы и в сфере туризма, и в транспортно-логистической отрасли, и в сфере культуры. Необходим только конструктивный взаимовыгодный трехсторонний диалог", — считает министр.

"Согласие есть продукт сотрудничества всех сторон, поэтому, в первую очередь, нужно адресовать этот вопрос к обоим государствам – КНДР и Республике Корея. С нашей стороны мы готовы для этого все возможности предоставлять", — сказал Галушка, отвечая на вопрос, возможно ли как-то повлиять на отношения Южной и Северной Кореи хотя бы в части сотрудничества с российским Дальним Востоком, используя формат Восточного экономического форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.