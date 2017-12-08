ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Член палаты представителей от штата Аризона, республиканец Трент Фрэнкс, как ожидается, подаст в отставку на фоне обвинений в неподобающем поведении, пишет издание Arizona Republic со ссылкой на источники.

Сам конгрессмен сообщил, что "вскоре будет заявление", которое все "разъяснит".

Фрэнкс является конгрессменом с 2003 года.

Ранее старейший по сроку службы конгрессмен США Джон Коньерс ушел в отставку на фоне обвинений в домогательствах. Он заявил, что уходит на пенсию, объяснив отставку состоянием здоровья, и попросил избирателей проголосовать на выборах 2018 года за его сына — Джона Коньерса-младшего.

Ряд женщин обвинили Коньерса в домогательствах. Также выяснилось, что Коньерс заплатил одной из обвинявших его женщин 27 тысяч долларов за внесудебное урегулирование претензий. Обвинения касались, в частности, и недавнего периода — 2015-2016 годов.

Демократ Коньерс, которому 88 лет, был впервые избран в палату представителей конгресса США в 1964 году.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.