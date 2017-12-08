МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Власти Франции предъявили бывшему генеральному директору франко-швейцарской компании по производству стройматериалов LafargeHolcim Эрику Олсену обвинения в финансировании терроризма в Сирии, пишет газета Liberation со ссылкой на судебные источники.

В среду стало известно, что Олсен, а также еще один экс-глава компании Брюно Лафон и бывший заместитель гендиректора Кристиан Эрро были задержаны для допроса по делу о деятельности Lafarge в Сирии.

По данным издания, Олсен обвиняется в финансировании террористических группировок и создании угрозы для жизни других людей. После предъявления обвинений Олсен был освобожден, но пребывает под судебным надзором. Лафон и Эрро продолжают оставаться под стражей.

Летом прошлого года LafargeHolcim Group признала, что руководство одного из ее заводов на северо-востоке Сирии финансировало боевиков вооруженных формирований в 2012-2014 годах для обеспечения безопасности сотрудников предприятия и продолжения его функционирования. Завод прекратил свою деятельность на территории Сирии 19 сентября 2014 года.

На прошлой неделе обвинения в финансировании терроризма были предъявлены Фредерику Жолибуа, возглавлявшему завод в Сирии с 2014 года, его предшественнику Брюно Пеше и главе департамента безопасности компании Жан-Клоду Вейяру.

Пеше, в частности, признал, что Lafarge в Сирии платила 100 тысяч долларов в месяц местному магнату Фирасу Тласу, который передавал деньги вооруженным группировкам в обмен на возможность сохранить фабрику открытой. По оценке Пеше, в результате этой схемы террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) могла получить до 20 тысяч долларов.