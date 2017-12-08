Кандидат в президенты Гондураса обвинил избирком в обмане народа

МОНТЕВИДЕО, 8 дек — РИА Новости. Высший избирательный суд (ВИС) Гондураса обманул весь народ страны, не объявив победителя президентских выборов 26 ноября, заявил РИА Новости кандидат от оппозиции на пост главы государства Луис Селайя.

По данным ВИС после подсчета 100% голосов, действующий президент Хуан Орландо Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла — 41,38%. Однако победитель окончательно пока не назван, оппозиция оспаривает результаты.

"ВИС обманул гондурасский народ, не было сделано ничего для прозрачности процесса, а глава ВИС заявил, что это нормально, когда система падает в разгар подсчета", — сказал Селайя.

Сам кандидат, занявший третье место после Эрнандеса и Сальвадора Насраллы, отметил многочисленные нарушения, которые якобы произошли в ходе избирательного процесса. В частности, речь идет о сбое системы подсчета в момент, когда были уже обработаны 57% бюллетеней, а оппозиционер Насралла опережал Эрнандеса на 5%. Именно после этого сбоя системы ВИС объявил, что действующий президент сумел преодолеть разницу с Насраллой и опережает его на несколько тысяч голосов.