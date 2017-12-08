Опрос выявил падение рейтинга Трампа до нового рекордного значения

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь побил установленный им же антирекорд в рейтинге популярности, который составил лишь 32%, следует из результатов исследования центра Pew Research Center.

По результатам опроса, 63% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента, в то время как 32% поддерживают политику главы Белого дома. В октябре данный показатель составлял 34%.

Большинство респондентов (59%) уверены в том, что у Трампа были "неподобающие контакты" с представителями России в ходе избирательной кампании. С ними не согласны порядка 30% опрошенных. Более половины участников исследования (56%) полагают, что проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование касательно "российского вмешательства" будет справедливым в той или иной степени.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.

Опрос проводился в период с 29 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1 тысяча 503 совершеннолетних гражданина США. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.