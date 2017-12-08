Земан раскритиковал заявления о влиянии чужих разведок на выборы

ПРАГА, 8 дек — РИА Новости, Александр Куранов. Заявления некоторых кандидатов о возможном влиянии на президентские выборы неких иностранных разведок — это подготовка алиби на случай возможного проигрыша, при бумажной системе голосования в Чехии подобное исключено, заявил в четверг вечером глава Чехии Милош Земан, выступая по TV Barrandov.

Ранее на специально созванной пресс-конференции один из главных, согласно опросам, претендентов на пост президента республики на выборах 12-13 января 2018 года экс-глава Академии наук Йиржи Драгош заявил, что якобы российские спецслужбы и действующие в их интересах дезинформационные порталы в Чехии оказали влияние на октябрьские парламентские выборы в стране и что подобное может происходить в ходе президентских выборов. Как отметил Драгош, никаких доказательств этому у него нет, однако он это "чувствует". Драгош обсудил данную ситуацию с премьером Богуславом Соботкой накануне отставки последнего.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

"Это такое алиби, которое может создать себе любой кандидат в президенты. Если он выиграет выборы, то моментально забудет об этом. А если проиграет, то заявит: "Я проиграл потому, что моему сопернику помогала некая иностранная разведка", — сказал Земан.

Как считает чешский президент, оказать извне влияние на выборы невозможно.

"В США, где также идет дискуссия о возможном влиянии на президентские выборы (2016 года), имеют автоматы для голосования. И там велась дискуссия о том, могут ли хакеры повлиять на эти автоматы. Выяснилось, что не могут. У нас же (в Чехии) — бумажная система голосования. Так что здесь вообще невозможно оказать влияние (на выборы)", — сказал Земан.

По словам Земана, на заявление Драгоша моментально отреагировал директор чешской службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михал Коуделка, заявивший, что его ведомство не располагает никакой информацией о незаконном влиянии иностранных спецслужб на прошедшие парламентские и предстоящие президентские выборы в стране. Подобным заявлением контрразведка "сделала из этих двух людей (Драгоша и Соботки) неинформированных глупцов", добавил Земан.

Президентские выборы в Чехии состоятся 12-13 января 2018 года, для участия в них зарегистрированы девять кандидатов. Согласно последнему опросу общественного мнения, состоявшемуся в середине ноября, наибольшие шансы на избрание главой республики имеют нынешний президент Милош Земан, за которого готовы проголосовать 45% опрошенных, и экс-глава Академии наук Йиржи Драгош, которого поддерживают 40% респондентов.