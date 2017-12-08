БУЭНОС-АЙРЕС, 8 дек — РИА Новости. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер назвала требование суда лишить ее парламентского иммунитета и поместить под арест частью юридической и политической системы, созданной действующим лидером страны Маурисио Макри для преследования оппозиции.

Ранее федеральный судья Клаудио Бонадио потребовал лишить Киршнер законодательного иммунитета и поместить ее под арест. Экс-президента обвиняют в укрывательстве предполагаемых организаторов взрыва в еврейском культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году.

"Настоящую ответственность за создание политической и судебной системы для преследования оппозиции несет президент Макри", — заявила Киршнер на пресс-конференции. Она заявила, что требование суда нарушает принципы правового государств, и не исключила, что в связи с этим обратится к международному правосудию.

Она также указала, что выдвинутые против нее обвинения в измене государству являются абсурдными, поскольку речь идет о террористических актах, а не о военных действиях.

Киршнер в конце ноября заняла место в сенате страны и обладает парламентским иммунитетом. Требование судьи, таким образом, будет направлено в комитет по конституционным делам сената, где на его рассмотрение отводится до 180 дней.

Аргентина обвиняет в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта, в котором погибли 85 человек и более 200 были ранены, целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента страны Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.

Во время правления Киршнер в 2013 году власти Аргентины и Ирана ратифицировали "Меморандум о взаимопонимании", в котором стороны договорились о совместном расследовании взрыва. Резко против выступали представители влиятельной в Аргентине еврейской общины. Они называли документ "неконституционным", призванным "обелить иранский режим" и "обеспечить безнаказанность" организаторов теракта.