МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Нужно возродить Организацию освобождения Палестины, заявил РИА Новости депутат от арабского блока в израильском кнессете Джамал Захалка.

Трамп в среду заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

По словам депутата, главным ответом на решение президента США Дональда Трампа должно быть объединение арабских государств, создание нового союза и выработка единой позиции. Он призвал Россию, Китай, Индию, страны Европы присоединиться к этому союзу.

"Нужно возродить Организацию освобождения Палестины. Палестинскую проблему нужно вновь рассматривать как вопрос освобождения родины, а не как переговоры. Нужно привлекать международные силы, которые поддержат палестинский народ в противостоянии против Израиля", — сказал Джамал Захалка.