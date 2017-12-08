Тиллерсон рассказал о способе улучшить отношения России и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото во время переговоров в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото во время переговоров в Москве

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о необходимости решения украинского вопроса для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"Госсекретарь заявил главе МИД РФ, что вопрос вторжения его страны (РФ) на украинскую суверенную территорию должен быть разрешен перед тем, как две страны смогут предпринять шаги по улучшению отношений", — сказала она, комментируя итоги встречи.

Ранее Лавров и Тиллерсон провели двустороннюю встречу в Вене.

Москва неоднократно отрицала участие во внутриукраинском конфликте. Минобороны РФ сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.