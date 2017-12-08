Тиллерсон рассказал о способе улучшить отношения России и США

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о необходимости решения украинского вопроса для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.
Ранее Лавров и Тиллерсон провели двустороннюю встречу в Вене.
Москва неоднократно отрицала участие во внутриукраинском конфликте. Минобороны РФ сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.