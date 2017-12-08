Палестина отказалась принимать вице-президента США

ГАЗА, 8 дек — РИА Новости. Палестинское руководство отказывается встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против американского признания Иерусалима столицей Израиля, цитирует местное агентство "Маан" высокопоставленного функционера правящего движения ФАТХ Джебриля Раджуба.
"Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля", — сказал Раджуб, который входит в Центральный комитет ФАТХ.
Палестинцы протестуют против заявления президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.