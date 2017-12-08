Палестина отказалась принимать вице-президента США

Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Архивное фото

Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 8 дек — РИА Новости. Палестинское руководство отказывается встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против американского признания Иерусалима столицей Израиля, цитирует местное агентство "Маан" высокопоставленного функционера правящего движения ФАТХ Джебриля Раджуба.

Пенс в декабре собирается с визитом в Израиль, который обычно совмещается с заездом на палестинские территории.

"Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля", — сказал Раджуб, который входит в Центральный комитет ФАТХ.

Палестинцы протестуют против заявления президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.