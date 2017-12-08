Слухи о смерти сильно преувеличены: договор по РСМД отмечает тридцатилетие

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В пятницу исполняется 30 лет со дня подписания советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Этот документ стал одним из основных соглашений в сфере разоружения, но в последние годы он оказался под серьезной угрозой – Москва и Вашингтон постоянно обвиняют друг друга в нарушениях договора, грозят выйти из него.

РИА Новости рассмотрели, чем же так важно соглашение по РСМД, что оно предусматривает, почему оказалось в кризисе и каковы его перспективы.

30 лет без ракет

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

Это были вооружения, которые однажды уже поставили мир на грань ядерной войны – именно ракеты средней дальности СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

И вот, в конце 1980-х СССР и США от них отказываются, обязуются не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты наземного базирования, ликвидировать все пусковые установки для них.

Ликвидации подлежали советские баллистические ракеты средней дальности типа "Пионер", Р-12, Р-14, крылатые ракеты наземного базирования РК-55, а также баллистические ракеты меньшей дальности — ОТР-22 и ОТР-23 "Ока". В США предусматривалось уничтожение знаменитых "Першинг-2" и "Першинг-1А", а также BGM-109G.

В мае 1991 договор был выполнен полностью. К тому времени СССР уничтожил более 1,7 тысячи баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. В целях контроля за выполнением договора в течение первых 13 лет проходили взаимные инспекции.

Договор как предлог для сдерживания

Несмотря на то, что договор о РСМД выполнен, он является бессрочным. В то же время каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него. При этом другие страны, в том числе европейские, по-прежнему могут иметь такие ракеты на вооружении.

Выполнение договора, который, возможно, не менее важен, чем соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, не сняло недоверия между Москвой и Вашингтоном в сфере разоружения. В последние годы обе стороны регулярно обвиняют друг друга в несоблюдении ДРСМД.

В США под этим предлогом зачастую протаскиваются антироссийские инициативы. Этим летом, например, группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей США внесла очередной законопроект о военном сдерживании России, мотивировав это предполагаемыми нарушениями Россией РСМД. Авторы законопроекта требовали от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Неоднократно в конгрессе США звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО. При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США пока не предпринимали.

РФ: соблюдали и будем соблюдать

Тем не менее в конгрессе США уже согласовали выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности. Соответствующее решение прописано в проекте оборонного бюджета на 2018 год. Как следует из документов, опубликованных на сайте комитета по вооруженным силам сената США, бюджет предусматривает выделение 58 миллионов долларов на разработку ракеты наземного базирования, которая, по утверждению конгресса, не должна нарушать договор.

В Москве в связи с этим постоянно заявляют, что серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было".

Каких-либо доказательств американцы и правда не приводят. "Мы слышим упреки со стороны некоторых партнеров из Штатов о том, что Россия якобы нарушает этот договор. Но тогда нужно показать, где мы нарушаем. А вот то, что в Румынии стоят пусковые установки, которые можно использовать не только для противоракет, но и систем Trident — это ракеты средней дальности, размещенные на море, их можно перенести на сушу, и использовать как ракеты средней дальности наземного базирования. Это уже прямое нарушение", — сказал ранее президент РФ Владимир Путин.

При этом, по его словам, если американцы вдруг решат все-таки выйти из договора, Россия сделает то же самое. "Если это не нравится и у кого-то есть желание выйти из договора вообще, у американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным. Хочу об этом сказать — мгновенным. И зеркальным", — подчеркнул Путин.

"Но мы соблюдали и будем соблюдать до тех пор, пока соблюдают наши партнеры, все условия наших прежних договоренностей", — добавил он.

И другие страны

Сходятся Россия и США в одном – отказаться от ракет средней и малой дальности должны и другие страны. Как рассказал ранее РИА Новости Григорий Берденников, бывший тогда послом по особым поручениям МИД РФ, несмотря на имеющиеся расхождения, Москва и Вашингтон согласны в том, что договору о РСМД надо придать многосторонний характер. Вот только желающих к нему присоединиться пока не заметно.

"Не могу сказать, что эта инициатива была принята на ура. Некоторые страны, которые до сих пор остаются вне практической работы на этом направлении, очень довольны своим положением: на них никто особенно не давит, и они используют такой играющий на публику аргумент о том, что большая часть ядерных вооружений находится у Соединенных Штатов и России, потому они ничего делать не должны. Это неправильно", — сказал Берденников.

"Очень нездоровая политическая обстановка"

"Мы от них не требуем серьезных сокращений уже на первом этапе, но какие-то ограничения на себя они взять должны. А то получается, что мы берем на себя обязательства, ограничения, у нас и у Соединенных Штатов не может быть ракет средней дальности, а у таких стран может. Почему? Если у вас нет планов в этой сфере, почему бы не подписать соглашение? Нет, не хотят", — подчеркнул он.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, подтвердили, что ситуация вокруг договора о РСМД сложилась непростая. По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессора кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимира Батюка, есть реальная угроза прекращения действия этого документа.

"На самом деле такая угроза (прекращения действия Договора о РСМД – ред.) существует. Существуют влиятельные силы и в США, и в Российской Федерации, которые выступают за прекращение действия этого договора по разным причинам", — сказал Батюк РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что это достаточно влиятельные представители и политических, и военных кругов.

Причинами такой ситуации Батюк считает изменение геополитической ситуации вокруг России после окончания холодной войны, появление таких необъявленных ядерных государств, как КНДР, Индия и Пакистан, сохранение своей ядерной программы Израилем, а также наличие у Китая ракет средней дальности, способных нести ядерные боеголовки. По его словам, некоторые российские военные и представители политических кругов в такой ситуации говорят о необходимости противостоять возможной угрозе.

"Конечно, с точки зрения некоторых и российских военных, и некоторых представителей политических кругов, Россия должна что-то противопоставить этой угрозе. У американцев есть свои резоны. Они указывают на нарушения, которые якобы имели место быть в Российской Федерации в отношении этого договора. У России, в свою очередь, встречные претензии к США по поводу нарушений положений данного договора по РСМД. Так что тут есть достаточно взаимные серьезные претензии", — отметил эксперт.

По мнению Батюка, в нынешних условиях, когда в отношениях между Москвой и Вашингтоном сложилась "очень нездоровая политическая обстановка", какой-то серьезный субстантивный диалог по любому вопросу, включая РСМД, воспринимается США чуть ли не как предательство национальных интересов и вести разговоры трудно.

"Конечно, вести разговоры по каким-то российско-американским проблемам, включая РСМД, крайне затруднительно. Проще тут применить, что называется, мегафонную дипломатию. Что и делается", — отметил эксперт.

В свою очередь, заведующий сектором военно-политического анализа Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор МГИМО Сергей Ознобищев считает, что хоронить договор о РСМД рано.

"Слухи о смерти договора все-таки преувеличены, потому что зависит это от нас. Договор – это не нечто, существующее само по себе, а зависит от политиков, в первую очередь. Привести договор в соответствие — это примерно от 10 до 14 дней работы специалистов, переговорщиков в рамках той комиссии, которая должна работать в соответствии с договором. Но комиссия не работает должным образом, потому что от нее не спрашивают решения, потому что политики не настаивают, а это должно быть обоюдное решение между российским и американским президентами", — сказал он.

Эксперт напомнил, что уровень доверия между Россией и США сейчас крайне невысок, и "никто в одностороннем порядке это делать не будет". В то же время он подчеркнул, что вопрос договора чисто технический, и не надо его совершенно усложнять.

"Надо настраиваться на компромисс, а для компромисса нужно политическое решение. У меня ощущение, которое не очень видно из Москвы, но очень хорошо видно из Вашингтона, что сейчас обе стороны настроены на поиски сотрудничества в целом", — сказал Ознобищев.

В то же время он признал, что именно сейчас найти возможности сотрудничества по договору о РСМД очень непросто. "Американцам это крайне сложно сделать, потому что, как мы видим, американский президент к нам по-хорошему, по-доброму относится, но не всесилен. Если он возьмет такую установку на прояснение всех взаимных претензий, то его американский конгресс просто решит уничтожить. Им это не удастся сделать, но сильно, конечно, усложнит его положение", — пояснил эксперт.

Тем не менее, договор очень важен и он до сих пор не потерял своей значимости. "Альтернатива договору — это размещение ракет средней дальности в Европе. Вот и вся альтернатива. Это просто губительно, потому что, помимо того, что будет военная опасность, это будет эскалация военной напряженности, а это всегда плохо, ведь она создает опасность того, что любой конфликт может перерасти во что-то большее, например, конфликт ядерный", — сказал Ознобищев.