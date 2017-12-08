"Трамп открыл врата ада": США поссорились с мусульманами из-за Иерусалима

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля обернулось бурей негодования в исламском мире. Сегодня в Палестине состоится всеобщая забастовка, в ходе которой объединятся ведущие местные политические силы — движения ФАТХ и ХАМАС. Арабское население выступает за то, чтобы восточная часть Святого города со временем стала столицей независимого государства.

В мусульманском мире преобладает аналогичная точка зрения. В Иране, Иордании, Сирии, Саудовской Аравии считают, что Штаты, признав Иерусалим израильской столицей, ущемляют права палестинцев и нарушают резолюцию Совбеза ООН от 1947 года. Дипломатический шаг Вашингтона оставляет Америку один на один с возмущенным Ближним Востоком.

© REUTERS / Mohammed Salem Палестинцы сжигают флаг США во время протеста против решения президента США Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа © REUTERS / Mohammed Salem Палестинцы сжигают флаг США во время протеста против решения президента США Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа

"Безответственный и неоправданный шаг"

Исламистское движение ХАМАС назвало восьмое декабря "днем ярости": Трампа обвинили в том, что он открывает "врата ада". Менее резко, но столь же определенно Вашингтон осудил глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. По словам политика, американский президент дискредитировал себя в качестве переговорщика по палестинской проблеме и не сможет более участвовать в мирном урегулировании.

Возмущение очень быстро вышло за пределы Палестины и распространилось по всему исламскому миру. В Иране, который поддерживает ХАМАС, пригрозили Тель-Авиву возобновлением интифады — вооруженной борьбы за отделение палестинских территорий. В Иордании решение Соединенных Штатов назвали "нарушением международного права". От американцев дистанцировался их ключевой союзник в регионе — Саудовская Аравия: в Эр-Рияде заявили, что признание Иерусалима израильской столицей — "безответственный и неоправданный шаг".

О несогласии с Америкой говорят и в Европе. Четыре страны Старого света — Франция, Великобритания, Италия и Швеция — обратились в Совет Безопасности ООН с требованием провести экстренное заседание по палестинской проблеме. Позже к призыву Парижа и Лондона присоединились Уругвай и Египет. На сторону Вашингтона в вопросе о статусе Иерусалима пока не становится никто.

© REUTERS / Caren Firouz Дети стоят на флагах США и Израиля во время протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Исламабаде © REUTERS / Caren Firouz Дети стоят на флагах США и Израиля во время протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Исламабаде

Ближний Восток готовится к терактам

Резкое обострение в отношениях Соединенных Штатов и мусульманского мира создает угрозу не только для граждан этой страны, но и для европейцев. "Признание Иерусалима израильской столицей способно вызвать нее только социальные волнения, но и нападения на американцев, а также и на европейцев, пусть даже те не согласились с решением Трампа", — рассказал РИА Новости арабист, преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов. Другой исследователь, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов также считает, что риск новых терактов на Ближнем Востоке и за его пределами повысился.

По мнению Лукьянова, опрометчиво было ставить палестинское население в ситуацию, побуждающую умеренных активистов солидаризоваться с радикалами. "Стоит отметить, что у "Исламского государства"* никогда не было официального присутствия на этих территориях, но сторонники были и остаются. Они есть как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Во времена "интифады ножей" в 2015-2016 годах ИГИЛ* и близкие к нему богословы активно поддерживали нападения на израильтян", — говорит ученый. Возросшая опасность исходит не только от ИГ*, но и от "Аль-Каиды"*. В сложившихся условиях возмущенная арабская улица может встать на сторону тех политических сил, которые заявят о готовности противостоять Израилю наиболее радикально. Это дает шанс многочисленным на Ближнем Востоке экстремистским группировкам.

Одновременно решение США выгодно их принципиальному противнику в регионе — Ирану. На протяжении многих лет Тегеран утверждает, что Белый дом стремится лишить палестинцев надежды на создание своего государства. Новый подход американцев к статусу Иерусалима подтверждает в глазах многих в мусульманском мире иранскую точку зрения.

© AFP 2017 / Ahmad Gharabli Трансляция выступления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля в кафе © AFP 2017 / Ahmad Gharabli Трансляция выступления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля в кафе

Медвежья услуга для Саудовской Аравии

Ограниченный в политическом маневре у себя дома, Дональд Трамп, возможно, выбрал Иерусалим, чтобы достичь согласия со своими противниками внутри Республиканской партии. Давние критики президента — сенатор Линдси Грэм и спикер палаты представителей Пол Райан — горячо поддержали пересмотр статуса священного города. Широкий консенсус среди республиканцев едва ли позволит США даже после Трампа поменять свое решение. "Подобные зигзаги не соответствуют образу великой державы и потому маловероятны", — говорит Борис Долгов. Таким образом, в отношениях между Вашингтоном и мусульманским миром обозначается еще одно с трудом разрешимое противоречие.

Такое развитие событий увеличивает риски для ключевого союзника Штатов на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии. Эр-Рияд, в этом году заключивший с американскими компаниями рекордные контракты на сумму в 110 миллиардов долларов, вынужден искать общий знаменатель между возмущенной арабской улицей и дружбой с Америкой.

Глава комитета внешних связей в Консультативном совете Саудовской Аравии Захир аль-Хариси в беседе со Sputnik назвал решение Трампа "катастрофичным". "Я не знаю другого решения Белого дома, которое бы вызвало такую бурю недовольства, негодования и презрения", — сказал аль-Хариси.

"Безусловно, Трамп поставил Саудовскую Аравию в весьма неудобное положение. Хотя долгое время финансовые ресурсы династии Аль Сауд и ее авторитеты позволяли минимизировать моральный ущерб, наносившийся ей дружбой с Западом", — констатирует Лукьянов. "На сегодняшний день есть информация о том, что Саудовская Аравия сотрудничает с Израилем против Ирана, в том числе по линии спецслужб. Сейчас Трамп наносит удар по этому направлению саудовской политики", — заключает Долгов.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.