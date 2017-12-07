Путин и Эрдоган обеспокоены решением Трампа по Иерусалиму

Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017

Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган выразили серьезную обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля, сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса", — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение американского лидера и заявил о намерении обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.