"Кричите громче": Лавров пошутил над журналисткой из США

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил над американской журналисткой во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене.
Встреча главы МИД и госсекретаря прошла в Вене на полях заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ. В ходе беседы дипломаты обсудили сирийское урегулирование, Минские договоренности и ситуацию на Корейском полуострове. Лавров также указал американскому коллеге на недопустимость давления на российских дипломатов и СМИ.