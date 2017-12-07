ВАРШАВА, 7 дек – РИА Новости. Польский суд признал невиновным Камиля Зброиньского в поджоге будки охраны у российского посольства четыре года назад, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Камиля Зброиньского признать невиновным", — говорится в приговоре, который огласил судья.

По мнению суда, в процессе "не было представлено ни одного непосредственного доказательства, подтверждающего вину Камиля Зброиньского".

Суд не исключал, что обвиняемый находился рядом с местом происшествия, но не нашел доказательств, что он принимал участие в поджоге

Суд обратил внимание на показания полицейских, которые описывали внешность обвиняемого. По мнению суда, из этих показаний окончательно не следует, что именно Зброиньский поджег будку.

Решение суда можно обжаловать в вышестоящем суде. Ранее прокурор потребовал приговорить Зброиньского к 5 месяцев лишения свободы.

Польские националисты и правые радикалы 11 ноября 2013 года провели марш независимости, во время которого у ворот российского посольства в Варшаве была подожжена полицейская будка, а дипмиссию закидали камнями, файерами и петардами. Ущерб имуществу российского посольства в Варшаве от действий хулиганов во время марша составил 11 тысяч долларов.

Тем не менее, по мнению адвоката, в ходе судебного следствия не получено достоверных сведений о том, что обвиняемый поджег будку посольства. Во время прений сторон он отметил, что "никто из свидетелей не видел момента поджога будки", в момент поджога была плохая видимость, много людей скопилось на ограниченном пространстве.

"Может, обвиняемый и был вблизи случившегося. Может быть, и слишком близко. Но не доказано, что именно обвиняемый совершил преступление и совершил поджог", — сказал адвокат.

Основной ущерб участники организованного в День независимости Польши шествия нанесли автоматическим воротам посольства РФ, также пострадали три машины дипломатов, из-за пожара в полицейской будке закоптился и потребовал покраски столб ограды. МИД РФ потребовал тогда от польской стороны извинений, компенсации ущерба и наказания виновных.