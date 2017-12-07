Эрдоган заявил об отсутствии у Турции территориальных претензий к соседям

АНКАРА, 7 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция не имеет территориальных претензий к соседним странам, в том числе к Греции, заявил президент страны Тайип Эрдоган в Афинах в четверг в рамках официального визита в Грецию.

"Мы не покушаемся на территориальную целостность ни одной из соседних стран", — сказал турецкий лидер на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Трансляцию вел телеканал NTV.

Вместе с тем на встрече с президентом Греции Прокописом Павлопулосом Эрдоган поставил вопрос о пересмотре Лозаннского договора 1923 года.

"В Лозаннском договоре есть некоторые тонкости, которые все еще непонятны. Договор, составленный 94 года назад, касается не только Турции и Греции, но и еще 11 стран. За эти годы мир стал другим, и между Турцией и Грецией тоже многое изменилось. Я разбираюсь в международном праве и могу сказать, что существуют условия, при которых договоры могут обновляться, и мы это сделаем. Достаточно, чтобы страны об этом договорились. Этому есть много примеров в мировой практике", — сказал Эрдоган на встрече с президентом Греции Прокописом Павлопулосом в Афинах.

В свою очередь, Павлопулос в ходе своей встречи с Эрдоганом заявил, что Лозаннский мирный договор не подлежит обсуждению и не нуждается в пересмотре.

Лозаннский мирный договор, подписанный в июле 1923 года между Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Югославией, с одной стороны, и Турцией — с другой установил новые границы Турции, юридически оформив тем самым распад Османской империи.

Осенью 2016 года Эрдоган уже заявлял о желании пересмотреть договор. Тогда он критиковал Лозаннский мирный договор как невыгодный для Турции. По словам Эрдогана, в Лозанне турки отдали Греции острова в Эгейском море, на которых "слышен крик с нашего берега", на которых "есть наши мечети и наши святыни".

В Греции отмечали, что впервые в современной истории руководство Турции открыто ставит под сомнение Лозаннский договор и границы между двумя странами. Тогда министр национальной обороны Греции Панос Камменос посоветовал турецкому президенту не вступать на опасный путь пересмотра международного права и "внимательнее слушать голоса с греческих островов".