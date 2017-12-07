Швед, заснявший российскую скорую в Стокгольме, обратился к россиянам

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Житель Стокгольма Монс Юнассон, первым опубликовавший фото машины скорой помощи с петербургскими номерами в районе Сёдермальм, написал пост в Twitter специально для россиян.

По его словам, спрашивая: "А что в Сёдере делает русская скорая?" — он не имел в виду ничего плохого.

To all Russians: I didn't think there was anything nefarious about a Russian ambulance in Stockholm, I was just curious as I've never seen a foreign ambulance here.



This is not an example of Swedish Russophobia, at least not on my end.



I love vodka. And Alfred Schnittke. ♥️ — Måns Jonasson (@mansj) 7 декабря 2017 г.

​"Меня просто снедало любопытство, так как я никогда не видел здесь иностранную скорую. Это не пример шведской русофобии. Я люблю водку. И Альфреда Шнитке", — написал Юнассон.

Накануне он опубликовал в Twitter фото врачей, помогавших лежавшему на тротуаре человеку. Юнассона удивило, что на вызов в центр Стокгольма приехала неотложка с российскими номерами.

Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G — Måns Jonasson (@mansj) 5 декабря 2017 г.

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Комментаторы начали строить предположения, откуда в шведской столице взялась иностранная скорая, и пришли к выводу, что врачи понадобились кому-то из сотрудников посольства России. Однако в российской дипмиссии журналистам заявили, что не располагают какой-либо информацией о такой машине.

Тайну раскрыл главный врач "Петербургской неотложки" Михаил Джалагония. Он рассказал РИА Новости, что одна из бригад скорой должна была вывезти домой россиянина, получившего травму в Швеции.

"Когда машина проезжала по Стокгольму, то, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо. Наши медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции", — рассказал он.