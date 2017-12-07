В посольстве не знают, что делала российская скорая помощь в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 7 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Посольство РФ в Стокгольме не располагает какой-либо информацией о машине скорой помощи с российскими номерами, медицинский персонал которой оказал во вторник вечером помощь лежавшему на тротуаре мужчине в центре Стокгольма.

"Мы не располагаем никакой информацией на этот счет", — сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.

Главный врач "Петербургской неотложки" Михаил Джалагония в четверг сообщил, что 11-я бригада "неотложки" оказалась в Стокгольме после того, как поехала за гражданином РФ, которого надо было перевезти из Швеции на родину в рамках страхового случая.

По его словам, когда скорая проезжала по Стокгольму, ее остановили прохожие и попросили оказать помощь человеку на улице, которому стало плохо. Российские медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции.

Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G — Måns Jonasson (@mansj) 5 декабря 2017 г.