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Эрдоган заявил о необходимости пересмотреть Лозаннский договор

02:3807.12.2017
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© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool

АФИНЫ, 7 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за несколько часов до визита в Грецию в интервью греческому телеканалу Skai заявил, что Лозаннский мирный договор нуждается в обновлении.

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Официальный представитель правительства Греции уже заявил о "серьезных опасениях" в связи с интервью Эрдогана.

Лозаннский договор, среди прочего, устанавливает границы между двумя странами и определяет права Греции на острова в Эгейском море.

"Когда я говорю об обновлении, мы можем обсудить все, от альфы до омеги. Возможно, Греция будет раздражена некоторыми вопросами, с конкретными прогнозами, но мы можем сесть и обсудить", — сказал Эрдоган. Он уточнил, что обсуждение, которое он хочет провести, не будет касаться Греции, а всего региона. Лозаннский договор также определяется территориальные границы между Турцией, Ираком и Сирией.

Президент Турции не объяснил, какие изменения он стремится провести, но сказал, что расстояния между некоторыми островами являются "проблематичными", добавив, что вопросы, связанные с территориальными водами двух государств, воздушным пространством и континентальным шельфом могут быть решены "легко".

Заявления Эрдогана резко противоречат позиции Греции, которая считает Лозаннский договор 1923 года бесспорным основанием двусторонних отношений, и эту позицию подтвердил в интервью турецкому агентству Anadolu премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Yasin Bulbul, Pool
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Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил в среду поздно вечером, что интервью Эрдогана "вызывает серьезные опасения и вопросы".

"Греческое правительство и премьер-министр хотят, чтобы визит стал поводом для строительства мостов, а не для возведения стен. Уважение Лозаннского договора является исключительным и неизменным фундаментом, на котором можно построить искреннее сотрудничество двух стран. Заявления о его пересмотре не способствуют климату, который мы пытаемся построить в наших отношениях и в регионе", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Лозаннский мирный договор, подписанный в июле 1923 года между Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Югославией, с одной стороны, и Турцией — с другой установил новые границы Турции, юридически оформив тем самым распад Османской империи.

Осенью 2016 года Эрдоган уже заявлял о желании пересмотреть Лозаннский договор, установивший современные турецкие границы. Тогда он критиковал Лозаннский мирный договор 1923 года как невыгодный для Турции. По словам Эрдогана, в Лозанне турки отдали Греции острова в Эгейском море, на которых "слышен крик с нашего берега", на которых "есть наши мечети и наши святыни".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Греции отмечали, что впервые в современной истории руководство Турции открыто ставит под сомнение Лозаннский договор и границы между двумя странами. Тогда министр национальной обороны Греции Панос Камменос посоветовал турецкому президенту не вступать на опасный путь пересмотра международного права и "внимательнее слушать голоса с греческих островов".

Визит в Грецию

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Эрдоган посетит Грецию с двухдневным визитом 7-8 декабря. В четверг он проведет в Афинах переговоры с президентом Греции Прокописом Павлопулосм, по приглашению которого посещает Грецию, и с премьер-министром Алексисом Ципрасом. В пятницу Эрдоган посетит Комотини во Фракии на севере Греции, где встретится с мусульманским меньшинством, посетит мечеть и проведет там молитву.

Греция пыталась убрать острые вопросы из повестки дня переговоров, сосредоточившись на положительной повестке, в частности, на вопросах двустороннего сотрудничества.

Президент Турции последний раз посещал Грецию 65 лет назад, в 1952 году. Однако обозреватели отмечают, что президентская форма правления в Турции была введена лишь после референдума в апреле 2016 года, а до этого Эрдоган посещал Грецию, будучи премьером.

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