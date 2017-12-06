В ФРГ выступили за продление полномочий нынешнего генсека НАТО

БЕРЛИН, 6 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД и Минобороны ФРГ выступили в поддержку продления полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека ООН еще на два года. Об этом говорится в совместном заявлении министров Зигмара Габриэля и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном в рассылке внешнеполитического ведомства Германии в среду.

"Генеральный секретарь Столтенберг показал своей блестящей работой, что он модернизирует НАТО и держит курс на успешное будущее альянса. Международное пространство безопасности в последние годы значительно изменилось. Йенс Столтенберг вел альянс в этот сложный период успешно и четким курсом. Это относится не только к отношениям с Россией, но к усилению сотрудничества между НАТО и ЕС. Германия и впредь будет оказывать генсеку поддержку в этом", — заявил глава МИД Габриэль.

"Йенс Столтенберг прекрасный генсек и пользуется полной поддержкой Германии", — говорится в заявлении главы Минобороны фон дер Ляйен.

Столтенберг занимает пост генсека ООН с 2014 года, в следующем году его четырехлетний срок пребывания на посту завершается.