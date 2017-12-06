НАТО не вмешивается в президентские выборы в России, заявил генсек

БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не вмешивается в президентские выборы в России и не комментирует решение президента РФ Владимира Путина об участии в выборах главы государства в 2018 году, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в марте 2018 года.

"НАТО считает, что наш двойственный подход к России — оборона, сдерживание и диалог — является верным подходом, он оказался эффективным. Мы продолжаем политический диалог с Россией. Но мы не вмешиваемся в российские президентские выборы, мне не нужно составлять мнение о президентских выборах в России", — сказал Столтенберг журналистам в ответ на просьбу прокомментировать участие Путина в выборах 2018 года.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.