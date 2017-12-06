Турция и Иран выступили против признания Иерусалима столицей Израиля

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани обсудил по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом возможное признание США Иерусалима столицей Израиля, говорится в сообщении на сайте иранского президента.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп 6 декабря признает Иерусалим столицей Израиля. По мнению экспертов, за этим может последовать юридическое признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США.

"Мы убеждены, что в нынешних обстоятельствах все исламские страны должны едино и единодушно предпринять серьезный шаг против этого незаконного, провокационного и весьма опасного действия США", — заявил Роухани в ходе разговора с Эрдоганом.

Президент Ирана также отметил, что сегодня одним из приоритетов исламского мира является палестинская проблема, вопрос об Иерусалиме и противостояние Израилю, на который он возложил ответственность за нестабильную обстановку в регионе.

Роухани пообещал, что Иран примет участие в чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), инициатором проведения которого выступил Эрдоган.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая США, аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.